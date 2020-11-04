MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz OKUR-Vedat BAYRAKTAR/İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 23:57 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu kısıtlama hayata geçirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, 22.00'dan itibaren bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri kapanırken, yemek hizmeti veren mekanlarda sadece paket servisi yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birçok iş yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 22.00'dan sonra kapanacağını söyledi. Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi. 

İstanbul'da, halı saha, sauna, berber, kuaför, kafe, bar, restoran, lokanta, pastane, kahvehane, spor salonları, güzellik merkezi, düğün salonu, internet kafeler gibi toplulukların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, genelge gereği 22.00'dan itibaren kapandı. Yemek hizmeti veren mekanlar ise sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecek.

Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.

Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi. 

Fatih'te birçok mekan kapatılırken, bazı kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle