Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! FETÖ’nün üst düzey ismi Orhan İnandı sorguya alındı

DHA’nın edindiği bilgiye göre, MİT’in operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanan FETÖ üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresi, 11 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Kapsamlı ifade alma işlemine dün başlanan İnandı’nın avukatlığını ise kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Denizli Barosu'na kayıtlı Halil İbrahim Yılmaz yapıyor. İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği ileri sürülmüştü.

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