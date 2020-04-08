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Murat SOLAK - Cemal YURTTAŞ - Serdar ALTINTEPE / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:15,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra duyurduğu hastane inşaatı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide başladı.

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  • Atatürk Havalimanında hastane çalışmaları başladı
  • Atatürk Havalimanında hastane çalışmaları başladı
  • Atatürk Havalimanında hastane çalışmaları başladı
  • Atatürk Havalimanında hastane çalışmaları başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini açıkladı.

Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yapılıyor.

Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu... Atatürk Havalimanında hastane çalışmaları başladı

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