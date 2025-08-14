Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001 yılında kurulan AK Parti, bugün 24. kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki programda yaptığı açıklamada AK Parti'ye katılan yeni isimleri açıkladı. Erdoğan, "AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Yarın partimize yeni katılımlar olacak. Gücümüze güç katacağız" demişti.

İşte AK Parti’ye katılan yeni isimler:

-Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu (CHP)

-Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan (CHP)

-Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya (CHP)

-Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan (CHP)

-Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz (CHP)

-Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal (İYİ Parti)

-Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca (CHP)

-Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık

-Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar (İYİ Parti)