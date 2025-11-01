Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'un bir Fetret Devri daha yaşamasını istemiyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizlerin şahsında, İstanbul’daki on altı milyon vatandaşımın her birine, şehri İstanbul’un havasını soluyan tüm kardeşlerime selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Huzuruyla, enerjisiyle bizleri güçlendiren siz değerli kardeşlerime, bilhassa da genç kardeşlerime gönülden teşekkür ediyorum. Programımıza teşrif eden, gurur ve sevincimize ortak olan misafirlerimize de “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” diyorum.

Aşkımızı yepyeni eserlerle, hizmetlerle, tarihî yatırımlarla göstermeye devam ediyoruz. Projelerimize her gün bir yenisini ekliyoruz. Tüm sabotaj girişimlerine rağmen, tarihi yapılar yapıyoruz. İstanbul’umuzu çok daha güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı’na hazırlıyoruz. Birazdan, yapımı tamamlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizin, bu devasa eserin açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

Geçmiş ve gelecek, birbiriyle adeta bütünleşmiş kavramlardır. Biz şuna inanıyoruz: Sadece betondan ibaret bir şehir, ruhsuz ve kimliksiz bir şehirdir. Sadece asfalttan, demirden müteşekkil bir şehir ise mekanik bir şehirdir. Çünkü bir şehri şehir yapan; binalar, yollar, köprüler değildir. Bunlar tabii ki önemlidir, tabii ki vazgeçilmezdir. Ama as olan insandır, insan.

ŞEHİRLER KİME OY VERMİŞ İLGİLENMİYORUZ

Kardeşlerim, ecdadımızın inşa ettiği, yaşadığı ilham aldığı o güzel şehirleri aynı şekilde inşa etmek için canla başla çalışıyoruz. Yatırımlarımızla çözüm buluyoruz. Şehirlerimizin kime oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. 86 milyonun her bir ferdini, her alanda birinci sınıf hizmetlerle buluşturmanın gayretindeyiz. Özellikle İstanbul'umuzu iş bilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz.

Gençler şunu herkes bilsin; İstanbul bizim gözbebeğimizdir. İstanbul'da bir daha fetret devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değiliz. Tüm imkanlarımızı İstanbul için seferber ettik. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz.

Dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için süratle işe koyulacak, mümkün olan en kısa sürede sosyal konutları tamamlayacağız. Kentsel dönüşüm konusunun ihmale gelmeyeceğini bir daha gördük. Devlet, belediye, vatandaş el ele verip bu işi süratle halletmek durumundayız.

Millet bahçelerimiz eser siyasetimizin en güzel örneklerindendir. Bugüne kadar 313 millet bahçemizi 81 ilimizdeki vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Afet Yönetim Merkezi'nin de yer aldığı millet bahçemizde herhangi bir afet durumunda en az 40 bin çadır kurulabilecek. Afet yönetim merkezinin yer aldığı millet bahçemizde burası toplanma merkezi olacak. Afet anlarında ihtiyaç duyulan her şey burada olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Cumhur İttifakı olarak bundan 1 sene önce başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede kayda değer mesafe aldık. İlgili birimlerimiz gelişmeleri anbean titizlikle takip ediyor. Hedefe giden yolda atılan her olumlu adımı önemsiyoruz. Türkiye'nin yarım asırlık meselesini çözmesini istemeyen odaklar, bilhassa da FETÖ'cü alçaklar operasyonlarına hız vermiş durumdalar.

DEM parti heyetini kabul ettik, kendileriyle yapıcı geleceğe dair umut verici görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerin yansımasını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Önce Terörsüz Türkiye, sonra terörsüz bölge menziline inşallah varacağız. Milletimizin ödediği bedellerin boşa gitmediği, sınırlarımızın ötesinde de barışın, güvenliğin, huzurun egemen olduğu yeni dönemi mutlaka başlatacağız. Buna sonuna kadar kararlıyız. Tahriklere karşı galeyana gelmedik.

Bir olacağız, beraber olacağız, hep beraber Türkiye olacağız.