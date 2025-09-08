Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu... Evlenecek gençlere 2 müjde: Destek tutarı 250 bin liraya çıkarılıyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum. Aile ve Gençlik Fonu vasıtasıyla yuva kuracak gençlerimize verdiğimiz desteğin miktarını artırıyoruz. 2026 Ocak itibariyle çiftlerden her ikisinin de 18-25 yaş altında kredi tutarını 250 bin liraya diğer durumlarda 200 bin liraya çıkarıyoruz. 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin talep etmeleri durumunda her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteliyoruz.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek Haberi görüntüle

"ENFLASYONU TEK HANEYE DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"

2023 yılında ilan ettiğimiz OVP'deki hedeflerimize büyük oranda ulaştık. Bugün de ülkemizin gelecek 3 yılına yön verecek OVP'yi milletimizle paylaştık. İş dünyası ve reel sektörün temsilcileri dikkate alındı. Bu program sadece rakamlardan tablolardan ibaret değildir. Program sayesinde büyümekle kalmayacağız küresel ekonominin ticaret ortaklarımızın ortalama büyüme performanslarını geride bırakacağız. 2028 sonunda 1,9 trilyon dolarlık bir ekonomi olacağız. Kişi başına gelirimizi ilk kez 21 bin doları yakalayacak. Türkiye'yi kalıcı biçimde yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmak istiyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız. İşsizlik oranımızı yüzde 8'iin altına indirmeyi ümit ediyoruz. Turizm gelirlerimizin de 75 milyar dolara çıkarmayı arzu ediyoruz. OVP'nin ülkemiz için hayırlara vesile olmasına diliyorum.

Haberin Devamı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.