Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 20 Nisan'da açılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız.
Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkânı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020
2.682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabını 20 Nisan'da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak Milletimizin hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/9P12YGbdXt
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