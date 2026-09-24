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Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşları ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Toplantı#ABD
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, toplantıya ilişkin paylaşımında "New York’ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğimiz, artık geleneksel hale gelen yuvarlak masa toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındaki toplantıya ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

New York’ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğimiz, artık geleneksel hale gelen yuvarlak masa toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşları ile bir araya geldi

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Birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile olan bu organizasyonu tertipleyen İletişim Başkanlığımıza ve SETA’ya teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşünce kuruluşları ile bir araya geldi

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