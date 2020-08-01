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DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 17:48,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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