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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya gençler ralli şampiyonu Ali Türkkan'ı tebrik etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ralli Şampiyonası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya gençler ralli şampiyonu Ali Türkkanı tebrik etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 00:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti.

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Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"2026 FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonu olarak otomobil sporları tarihimizdeki en önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan'ı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ralli Şampiyonası

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