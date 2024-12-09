Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Gaziantep’te Şahinbey Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ‘Gençlerle Buluşma’ programına katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan özetle şunları söyledi:

‘NETANYAHU KARARLAR KARŞISINDA NE YAPACAK’

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde İslami İlimler 4’üncü sınıf öğrencisi Ayşegül Sarıkaya’nın “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde Netanyahu tutuklama kararı aldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna, Erdoğan, “Uluslararası Ceza Mahkemesi çok isabetli bir karar verdi. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu bu karara bugüne kadar Netanyahu hiçbir zaman bundan önce de verilmiş kararlar var, uymamıştır. Buna da uymayacaktır. Uysa da uymasa da bu kararın verilmiş olması dünyada özellikle İsrail karşıtı ülkelerin bir onur mücadelesini kazanmış olmalarıdır. Bu çok önemliydi. Böyle bir karar verilmiş oldu. Ve tabii Netanyahu kendi ülkesinde inşallah oradaki mahkemelerin vermiş olduğu kararlar karşısında bakalım ne yapacak” yanıtını verdi.

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‘BİZİM ÖNÜMÜZDEKİ 2-3 AY ÇOK ÖNEMLİ’

Dünyanın çok değişik bir süreci yaşadığını söyleyen Erdoğan, “Şimdi Amerika’da bir Trump yönetimi geldi. Trump yönetimiyle birlikte Amerika’daki yeni yönetim nasıl oluşacak? Bunu da tabii göreceğiz. Ve bütün bunlarla birlikte de dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor. Onun için de bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. Biz de Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz, ortaya koyuyoruz. Ve mesajlarımızı da ona göre dünyaya veriyoruz” dedi.

‘MERKEL’DEN SONRA ALMANYA’DA SİYASET BİTTİ’

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü öğrencisi Zeynep Barut, ‘Eski Almanya Başbakanı Merkel’in içerisinde sizden de bahsettiği bir kitabı yayınlandı. Ve kitabının belli noktalarında sizden ‘aramızda bir anlaşma olduğunda çok nazik davrandı ve bana sevgili dostum dedi. Görüş ayrılıklarımız olduğunda ise işlerimiz çözülemiyordu ve konular uzuyordu’ gibi belirtileri var. Buradan da anlayacağımız üzere diplomaside kullandığınız stratejiler gerek Türkiye’de gerek de dünyanın diğer bütün ülkelerinde çok derin izler bırakıyor. Merak ettiğim şey diplomatik ilişkilerinizdeki bu başarıyı neye borçlusunuz?’ sorusuna da Erdoğan, “Merkel’in Almanya siyasetinde olunmaz bir yeri vardı. Mesela Merkel gittikten sonra Almanya’da siyaset bitti. Çok ilginçtir. Ama ben Almanya’da mesela çok takdir ettiğim, hatta daha ileri gideceğim sevdiğim bir lider Schröderdir.

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RAMAZANDA SCHRÖDER BENİM OTURDUĞUM MASADA ALKOL İÇMEZDİ’

Schröder’in bize karşı olan saygısı çok çok farklıydı. Ve hakikaten iyi bir liderdi. Bizimle olan münasebetleri çok çok farklıydı. Ve ramazanda mesela benim oturduğum masada Schröder alkol filan içmezdi. Böyle saygısı olan bir insandı. Farklı bir insandı. Bizim mesela Schröder’le şu anda hala diyaloğumuz devam eder. Hatta zaman zaman Türkiye’ye geldiği de oluyor. Ama Alman siyasetinde Schröder’in çok çok güçlü bir konumu var, güçlü bir yeri var. Ve temennim odur ki; Türk siyasetinde de Schröder benzeri siyasetçiler olsun” cevabını verdi.

BİR BEN VARIM BİR DE PUTİN

- Erdoğan liderlerle ilişkileri ile ilgili de “İfadeler çok önemli. İfadelerin yanında onlarla olan diyalog mekanizmasını devam ettirmek çok çok önemli. Biz buna ‘diplomasi atakları’ diyoruz. Şu anda da dünyada liderler arasında zaten 2 kişi kaldık. Şu anda bir ben varım, bir de Vladimir Putin var. Bunu ben olduğum için söylemiyorum, vakayı söylüyorum. 22 yıl bu fakirin görev süresi var. Neredeyse bir o kadar da Sayın Putin’in var. Diğerleri hepsi elemine oldu. Şu anda süreç devam ediyor. Temennimiz odur ki, bu münasebetleri bu diyalog içerisinde sürdürmeye devam edelim” dedi.

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SİYASETİN GİRMEDİĞİ YER Mİ VAR

- İSTANBUL Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sezal, ‘Biliyorsunuz futbol kulüplerimiz arasında yoğun bir tartışma var, son dönemde. Bu tartışma sizce Türk futbolunu nasıl etkiliyor? Ayrıca siz takip ettiğinizi bildiğim için size bilhassa cevabını almak istediğim bir soru var. Sizce Türk futbolunda siyaset var mı’ sorusuna da Erdoğan, şu yanıtı verdi: “Sezal öyle bir soru soruyorsun ki ya siyasetin girmediği yer mi var ya? Her yerde maalesef siyaset oraya bulaşıyor. Pazartesi günü Rizespor, Gaziantep ile oynayacak. Burada. Şimdi ne diyeceğim ben? Şimdi siyasetin en popülaritesi ‘iyi oynayan kazansın’ derler. Burada da, iyi oynayan kazansın. Ama maalesef Türk futbolunda bu kadar kulübümüz var. Bütün bunlara rağmen başarıya gelince hep dip yapıyor. Bu kadar kulüp, bu kadar tesis ama buna rağmen dip yapıyor. Artık bunu aşmamız lazım. Spor Bakanımız burada. İnşallah bunu da aşarız. Rizespor’a, Gaziantep burada bir sıkıntı meydana getirir mi? İyi oynayan kazansın.”