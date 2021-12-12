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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanov'u tebrik etti

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ahıska Türkleri#Ahıska
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Kassanovu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un yeniden başkan seçilmesi ile ilgili tebrik mesajı yayımladı.

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DATÜB'ün 4. Olağan Kongresinde yeniden başkan seçilen Ziyatdin Kassanov'u tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Türkiye dışında 9 ülkede daha teşkilatlanması olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanlığına tekrar seçilmeniz sebebiyle sizi, yeni meclisi ve yeni yönetimi tebrik ediyorum. Vatan Ahıska davası yolunda yaptığınız uluslararası çalışmalarda, devlet ve millet olarak her zaman olduğu gibi bugün de yanınızdayız, hep yanınızda olmaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerindeki Ahıska Türkü kardeşlerimizin birliği, beraberliği, dayanışması yolunda gösterdiğiniz gayretleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahıska Türklerinin defalarca maruz kaldığı sürgünler sebebiyle farklı ülkelerde ve çoğunlukla da zor şartlar altında sürdürmek zorunda kaldıkları hayatlarını kolaylaştıracak her adımı desteklediklerini aktaran Erdoğan, "Türkiye güçlendikçe, Ahıska Türkü kardeşlerimiz de asırlık acılarını geride bırakarak, hedeflerine adım adım yaklaşacaklardır. İnşallah önümüzdeki dönemde hep birlikte hayallerimizin gerçeğe dönüştüğüne şahitlik edeceğiz. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanlığı görevinizde size ve arkadaşlarınıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ahıska Türkleri#Ahıska

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