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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü! Suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Donald Trump#ABD
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 16:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı ve Başkan Adayı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi.

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

"DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

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"GÜÇLÜ BİR LİDERLİK ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, suikast girişimi sonrası Trump’ın kutuplaşma ve gerginliği azaltmak amacıyla verdiği teskin edici birlik mesajlarıyla güçlü bir liderlik ortaya koyduğunu söylerken, Donald Trump’ı Cumhuriyetçi Parti tarafından resmen ABD başkan adayı olarak gösterilmesi nedeniyle tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminin ABD halkı ve Türkiye-ABD ilişkileri için hayırlara vesile olması temennisini belirtti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Donald Trump#ABD

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