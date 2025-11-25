Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrudan müzakereler İstanbul’da yapılabilir

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna konusunda düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldığını açıkladı.

Zirvede Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son gelişmeler, çatışmaların durdurulmasına yönelik adımlar ve barış girişimleri ele alındı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştırmaya devam edeceğini vurguladı.

MÜZAKERELER İÇİN İSTANBUL TEKLİFİ



Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini belirterek Türkiye’nin bu doğrultuda her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.



ATEŞKES İÇİN ENERJİ VE LİMAN ALTYAPISI ÖNERİSİ



Toplantıda ayrıca, enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin, kapsamlı bir barış anlaşmasının müzakere edilmesi için uygun zemini oluşturabileceğine dair Türkiye’nin görüşü paylaşıldı.

Çevrimiçi gerçekleşen ve 35 ülke temsilcisinin katıldığı zirvede, kalıcı barış için atılması gereken adımlar konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.