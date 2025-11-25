×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrudan müzakereler İstanbul’da yapılabilir

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Rusya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrudan müzakereler İstanbul’da yapılabilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 21:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nde Türkiye’nin adil ve kalıcı barış için tarafları buluşturmaya hazır olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna konusunda düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldığını açıkladı.

Zirvede Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son gelişmeler, çatışmaların durdurulmasına yönelik adımlar ve barış girişimleri ele alındı. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştırmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrudan müzakereler İstanbul’da yapılabilir

MÜZAKERELER İÇİN İSTANBUL TEKLİFİ

Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini belirterek Türkiye’nin bu doğrultuda her iki tarafla da temaslarını sürdürdüğünü ifade etti.

ATEŞKES İÇİN ENERJİ VE LİMAN ALTYAPISI ÖNERİSİ

Toplantıda ayrıca, enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin, kapsamlı bir barış anlaşmasının müzakere edilmesi için uygun zemini oluşturabileceğine dair Türkiye’nin görüşü paylaşıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğrudan müzakereler İstanbul’da yapılabilir



35 ÜLKE TEMSİLCİSİ KATILDI

Çevrimiçi gerçekleşen ve 35 ülke temsilcisinin katıldığı zirvede, kalıcı barış için atılması gereken adımlar konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ukrayna#Rusya

BAKMADAN GEÇME!