×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da... Çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Diyarbakır#AK Parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakırda... Çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 14:51

Partisinin kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programın düzenleneceği yol güzergahında karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır 8. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır Havalimanına indi. Daha sonra otobüsle kongrenin gerçekleştirileceği Seyrantepe Spor Salonu'na doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda kendisini karşılayanları selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bekleyen çocuklara da çeşitli oyuncaklar dağıtıp harçlık verdi.

Oyuncak alımı sırasında baygınlık geçiren bir çocuk, hemen ambulansa taşınarak ilk müdahalesi gerçekleştirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Diyarbakır#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!