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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 18:16,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

Ziyarette, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Huriye Martı, Prof. Dr. Ramazan Muslu ve Dr. Burhan İşliyen de hazır bulundu.

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