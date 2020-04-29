Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dişimizi sıkacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) telekonferans yöntemiyle topladı. Toplantı öncesi MYK üyelerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere kavuşacağız. Salgın tedbirlerini, belirlediğimiz takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça, inşallah ülkemizde üretim çarkları, yeniden tam hız dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası tekrar dolmaya başlayacaktır” dedi. Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre normalleşme takvimini açıklayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

TEDBİRLERE TAVİZSİZ DEVAM

“Maruz kaldığımız salgın, en küçük bir rehavete, en küçük bir gevşemeye izin vermeyen, hemen yeniden hortlama potansiyeli olan, sinsi bir özelliğe sahiptir. Hastalıktan yakamızı kurtarabilmemiz için bu tedbirleri uygulamaya tavizsiz bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.

Milletimizin bu süreçte neler yaşadığının elbette farkındayız. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evlerinden çıkamadığını unutmuyoruz. Faaliyetlerine ara veren işletme sahiplerinin ve çalışanlarının yaşadığı sıkıntıları gayet iyi biliyoruz. Kimi zaman 4 güne kadar varan sokağa çıkma yasaklarının insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Hayatı bu derece sınırlandırmanın ülkemize ve milletimize nasıl bir maliyeti olduğunun çok iyi farkındayız. Ancak, şayet bu süreçte fedakârlık yapmaz ve salgını diğer ülkelerle eşzamanlı olarak geride bırakmazsak, çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz.

NETİCEYE DOĞRU YAKLAŞIYORUZ

Bunun için hep birlikte sabrettik ve inşallah neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere kavuşacağız. 1.5 ayı bulan bu sıkıntılı günlerde, tedbirlere riayet ederek bize destek veren, metanetle davranan 83 milyon vatandaşımızın her birine, şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. Sağlık çalışanlarımıza, güvenlik görevlilerimize, şahsım adına, milletim ve partim adına teşekkür ediyorum.

RAHATLATACAK DESTEK PAKETLERİ

Salgınla birlikte sağlık hizmetlerini en üst düzeyde tutmanın yanında, verdiğimiz desteklerle her kesimden vatandaşımızın bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını sağlamaya çalıştık. Özellikle ekonomik olarak, alt gelir grubunda bulunan vatandaşlarımızın desteklenmesine özel önem verdik. 2 ayrı grup halinde, 4.4 milyon haneye, 1000’er lira nakit desteği sağladık. 3. faz nakit desteği için başvurular 4.5 milyonu buldu.

200 MİLYARI BULUYOR

Geliri kesilen çalışanlar için pek çok programı hayata geçirdik. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında, bugüne kadar açıkladığımız desteklerin tutarı 200 milyar lirayı buluyor. Eskiden bu tür büyük kaynaklar, batan bankalar, çarçur edilen projeler için kullanılırdı. Salgın krizi başta olmak üzere ülkemizin yaşadığı her sorun, her sıkıntı, her tehdit bu sorumluğu üstlenme konusunda AK Parti’nin alternatifsiz olduğunu gösteriyor.”