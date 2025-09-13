Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başına geçti! Togg'un yeni modelini test etti: İlk teslimat yapıldı

Güncelleme Tarihi:
TOGG Yönetim Kurulu üyeleri 15 Eylül'de satışa çıkacak olan T10F modelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'ne getirilerek Cumhurbaşkanlığı forsu takılan mavi renkli T10F ile kısa bir test sürüşü yaptı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GURUR KAYNAĞIMIZ OLACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yerli ve millî otomobilimiz Togg’un T10F modelinin Tip Onay Belgesi’ni verdik. İnşallah 15 Eylül Pazartesi Türkiye’de, kısa süre sonra da Avrupa’da satışa sunulacak olan T10F, ilk modelimiz T10X ile birlikte gurur kaynağımız olacak. Hayırlı, uğurlu olsun.' ifadelerini kullandı.
TOGG T10F'nin ilk teslim töreninde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.