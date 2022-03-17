Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomatik çabalar hızlandırılmalı

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ardından başlattığı yoğun diplomasi trafiği kapsamında son sekiz günde beşinci dünya liderini ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün çalışma ziyareti kapsamında Türkiye’ye gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde kritik bir buluşma gerçekleştirdi. Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Duda’yı, Köşk’te makam aracının önünde karşılayarak iki ülke bayrakları önünde poz verdi. İki lider, 2 saat 15 dakika süren çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi:

NATO LİDERLERİ TOPLANIYOR

“Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Polonya’nın Cumhurbaşkanı Duda’yı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Polonya ilişkilerini ele almak suretiyle bu ilişkilerin her alanda genişletilmesi yönündeki irademizi, Sayın Cumhurbaşkanının geçtiğimiz yıl Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarette ele almıştık. Sayın Duda’nın bugünkü ziyareti de bu iradenin somut göstergesidir. İkili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Zaten ayın 24’ünde tekrar NATO Liderler Zirvesi olacak. Bu liderler zirvesinde kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz. Çünkü Rusya-Ukrayna arasındaki süreç devam ediyor. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir, ne gibi adımlar atılabilir bunları tekrar değerlendirme imkanı bulacağız. Avrupa güvenliğine dair değerlendirmelerimizi paylaştık. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanması amacına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Nitekim Dışişleri Bakanım Moskova’da temaslarda bulundu. Yarın da (bugün) Ukrayna’ya geçecek.

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YOĞUN MEKİK DİPLOMASİSİ

Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz. Malum 24 Mart’ta Brüksel’de NATO Liderler Zirvesi yapılacak. Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı ben değerli dostum Duda’yı tebrik ediyorum. Sekiz yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olarak, Polonya’nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. Bu vesileyle Ukrayna’daki vatandaşlarımızın tahliyesinde sınır geçişlerinde sağlanan kolaylıklar için Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsani yardımlarımızın Ukrayna’ya ulaştırılması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır. Görüşmemizde stratejik ortaklığımızı, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin tesisiyle taçlandırma fikri üzerinde de durduk.

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AB İÇİN DESTEK VURGUSU

Ticaret hacmimiz salgın koşullarına rağmen 8.3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaştık. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutum ve desteğinin devam edeceğine inanıyorum.”

POLONYA’DAN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

POLONYA Cumhurbaşkanı Duda da barış girişimleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı’na özellikle bu zor zamanda sunduğu davet için teşekkür ediyorum. Hem Polonya hem Türkiye için; karşılıklı iki devlet olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Bugünkü en önemli konumuz Ukrayna’daki mevcut durum oldu. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi ilettim, ne kadar çok barış için uğraştığını biliyorum. Türkiye de Polonya gibi barışın bir an önce yapılmasını istiyor. Türkiye coğrafya ve siyasi olarak çok önemli bir devlet olarak bu bölgede de barışın sağlanmasında çok büyük bir rol oynuyor.

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İkinci Dünya Savaşı’ndan itibaren ilk defa bu gördüğümüz acı görüntüleri bir an önce durdurmamız lazım. Bugün Polonya’ya yaklaşık 2 milyon mülteci giriş yaptı. Tecrübe paylaşımı yaptığımız için teşekkür ediyorum çünkü Türkiye mülteci krizini en çok yaşayan ülke oldu. Dolayısıyla sizin tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi. ”