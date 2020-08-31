Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Sercan'ın tedavisine başlandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Gezenler ailesinin 2 yaşındaki oğulları hidransefali hastası Sercan Gezenler'in doğumundan bu yana sürekli kafatası büyüyor ve beyni gelişemediği için kafatasının içi suyla doluyor. Hamileliğin 35'inci haftasında, rahatsızlığı tespit edilen Sercan'ı kucağına almayı tercih eden ailenin çağrısı sonrasında Sağlık Bakanlığı, Manisa Valiliği, doktorlar, hastaneler ve hayırsever vatandaşlar adeta seferber oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da baba Gezenler'i telefonla arayarak, Sercan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi için önce Manisa ve İzmir'de gerekli kontrollerin yapılacağını, bir sonuç alınamazsa Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. Bu gelişmeler üzerine Sercan'ın tedavisine, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlandı. Gün içinde ameliyata alınacak Sercan'ın kafatası içindeki sıvının operasyonla çekilmesi planlanıyor.

'CUMHURBAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Sercan'ın rahatsızlığının anne karnında, 8.5 aylıkken fark edildiğini ifade eden baba Ferdi Gezenler, "Doktorlar doğumu durdurmak istediler ama biz kabul etmedik. Sercan dünyaya geldi. Doktorlar 'Kafatasının içi tamamen boş, beyin dokuları oluşmamış, kafatasının içi tamamen suyla dolu' dediler. Birçok doktora götürdük. Özel bir hastane, Sercan'ın tedavisi için yüklü miktarda para istedi. Biz de bir yardım kampanyası başlattık. Sağlık Bakanlığı bizi, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Orada 'şant' takılmasının riskli olduğunu söylediler. En sonunda sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. Bizzat kendisi beni aradı. Çocuğum hakkında kendisine bilgi verdim. Bana önce, İzmir ve Manisa bölgelerinde tedavi deneneceğini, başarılı olunmazsa Ankara'ya gideceğimizi söyledi. Bugün de oğluma 'şant' takılacak, yani sıvı çekilecek. Doktorlar olumlu bakıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. İyi ki böyle bir devletimiz var. Allah kendisinden razı olsun. Onun bizi araması yetti de arttı bize. Biz, o heyecanı yaşadık. Bize Hızır gibi yetişti. Çocuğum ameliyata girecek. En azından beynindeki su azalacak, yemesi düzelecek. Belki yürüyebilecek. Ben, bu umutlarla buradayım" dedi.

AMELİYAT SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için bizzat devreye girdiği, hidransefali hastası 2 yaşındaki Sercan Gezenler'e bugün gerçekleştirilen operasyonla şant takılarak, kafatası içindeki sıvı çekildi. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Gezenler'in, yarına kadar yoğun bakım servisinde kalması bekleniyor.