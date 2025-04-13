Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı

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AKDENİZ’İN İNCİSİ: “Akdeniz’in incisi Antalyamız her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından Antalya’ya gelen turistler bir yandan şehrin kültür ve tabiat zenginliğinden istifade ederken diğer yandan lokomotif sektörlerimizden biri olan turizm gelirlerimize önemli bir katkı sağlıyor. Şehrimize olan ilgi o kadar yüksek ki Antalya Havalimanımız son 2 yıldır 35 milyonluk mevcut yolcu kapasitesinin üzerindeki kişiye hizmet veriyor.

35 MİLYONDAN 82 MİLYONA: Mevcut kapasitesinin yüzde 12 üzerinde hizmet veren Antalya Havalimanımızı yeni terminal binaları ve tamamlayıcı yapılarla büyütmek için güçlü bir adım attık. Proje kapsamında Dış Hatlar Terminali’ni 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali’ni ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkardık. Böylece havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk. Artık Antalya Havalimanımız dünyanın her bir köşesinden 82 milyon misafire ‘hoş geldiniz’ diyebilecek kapasiteye kavuştu. Yine projemiz kapasitesi dahilinde uçak park pozisyon sayısını da 108’den 176’ya getirdi. VIP terminalini 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali’ni ise 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye yükselttik

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927 MİLYON EURO’LUK YATIRIM: Yaklaşık 927 milyon Euro yatırım hacmi gerektiren bu projeyi, kamu-özel işbirliği modeli kapsamında devletimizin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon Euro’luk kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kira bedelinin yüzde 25’lik kısmı olan 2 milyar 138 milyon 750 bin Euro’yu da Mart 2022’de peşin ödedi ve bu bedel daha çalışmalar bitmeden devletimizin kasasına girdi. Böylelikle bu güzide proje, kamu kaynaklarını etkin kullanmanın ve kamu-özel sektör işbirliğinin en başarılı örneklerinden biri oldu.

67 ÜLKENİN MERKEZİNDEYİZ: 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde bulunan Türkiye’nin bu avantajlı konumunun sunduğu imkân ve fırsatları en üst düzeye taşımak için son 23 yılda çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak şiarıyla ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2022’den bu yana 26 olan aktif havalimanı sayımızı 10 Ağustos’ta açılışını yaptığımız Çukurova Uluslararası Havalimanımızla birlikte 58’e çıkarttık. İstanbul Havalimanımız 2024’te 80,1 milyon yolcu ağırlayarak kendi kategorisinde Avrupa’da ikinci, dünyada yedinci sırada yer aldı. Önümüzdeki dönemde aktif havalimanı sayımızı yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt -Gümüşhane havalimanlarımızla 58’den 60’a çıkartacağız.”

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ÜLKESİNİ BAŞKASINA ŞİKÂYET EDENLER BU VİZYONU ANLAYAMAZLAR

- “Biz sadece Türkiye için büyük hayaleler kurmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları büyük hedeflere dönüştürüyoruz. Sonra bu hedefleri tek tek hayata geçiriyoruz. Ülkesini başkalarına şikâyet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanalar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, kibirlerinin siyasi ihtirasının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla ve asla anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında, kendi küçük kavgalarıyla baş başa bırakıyor, her zaman olduğu gibi yine işimize bakıyoruz. Antalya Diplomasi Forumu’nda olduğu gibi Türkiye’nin itibarını artırmaya bakıyoruz. Vizyoner projelerle Antalya’nın turizm potansiyelini hak ettiği sevilere getirmeye bakıyoruz. Çünkü biz bu millete güveniyoruz, inanıyoruz.”

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YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKTI

Açılan yeni terminal binalarıyla Antalya Havalimanı’nın Dış Hatlar Terminali 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, İç Hatlar Terminali ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkartıldı. Yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükseltilen havaalanı, 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı’ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek ikinci havalimanı konumuna geldi. Ayrıca, uçak park pozisyon sayısı 108’den 176’ya, VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi.

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TRAFİK RAHATLAYACAK

Yolcu garantisi koymadan yapılan proje ile yüklenici firmalardan 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon Euro kira geliri elde edilmesi planlanıyor. Kira bedelinin yüzde 25’i olan 2 milyar 138 milyon 750 bin Euro ise peşin ödendi. Projeyi daha da güçlendirmek amacıyla yaklaşık 29 kilometrelik bir boru hattı da imal edildi. Uçak yakıtı artık bu hatla deniz terminalinden havalimanına transfer ediliyor. Bu sayede Deniz Limanı-Antalya Havalimanı arasında yıllık yaklaşık 60 bin tankerin giriş-çıkış trafiği karayollarından kaldırılacak. Antalya şehir trafiğinin rahatlaması, karayolu güvenliğinin artırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

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HÜRRİYET EKİBİ İZLEDİ