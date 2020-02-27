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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Görüşme, saat 16.00'da başladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin, İletişim Başkanlığı fotoğraf ve görüntü paylaşırken, açıklama yapılmadı.

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