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Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti

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#Recep Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Depremzede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileyi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2023 22:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte depremzede aileyi ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depreme yakalanan Hülya Çelebi ve ailesinin Çankaya'da kaldığı evi ziyaret etti. Evde iki kızı, iki damadı ve torunuyla kalan Hülya Çelebi'nin eşini, oğlunu, kızını ve torununu depremde kaybettiği öğrenildi. Aileyi ziyaret eden Erdoğan çifti, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaşımda bulunan Emine Erdoğan "Hafızalarımıza ve kalplerimize kazınan felaketin etkilerini ancak birbirimize dayanak olup, merhameti çoğaltarak hafifletebiliriz. Ankara'da ziyaret ettiğimiz, Hülya Çelebi kardeşimizin ve ailesinin acısını yürekten paylaşıyor, Rabbim'den sabır diliyorum." dedi.

 

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