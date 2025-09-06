×
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede aileye misafir oldu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı#Deprem#Malatya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2025 19:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Erdoğan, Malatya'da "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nin ardından Çavuşoğlu Mahallesi'nde depremzede Ahmet Zengin ve ailesinin evine konuk oldu.

Mahalleye gelişinde Erdoğan'a, apartmanın önünde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zengin ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evdeki çocuklara harçlık verdi.

 

Balkona çıkıp kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Erdoğan, ziyaretin ardından evin önündeki vatandaşların yanına giderek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etti.

