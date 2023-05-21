Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde: ‘Oy yoksa hizmet yok’ diyorlar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesi Adıyaman’da kurulan konteynerkenti ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Erdoğan, Bahçeli ve Erbakan incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konteynerkentte konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

“14 Mayıs seçimlerinde şahsıma ve Cumhur İttifak’ına verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı’nda yüzde 66’yı geçen oy oranıyla Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis’te de Adıyaman’ın tercihi yine Cumhur İttifakı’ndan yana oldu. Aramıza kimsenin, hiçbir engelin girmesine müsaade etmiyoruz. Adıyaman ile aramızda kalpten kalbe giden bir yol var.





Haberin Devamı

BAY BAY KEMAL’İN TAKIMI

50 bin deprem şehidimize şu Bay bay Kemal’in takımı nasıl baktı? deprem bölgesi ile ilgili ‘Size bir şey yok’ dediler. Bu ifade kullanır mı? Bay bay Kemal, devletimiz kardeşlerinin yanındadır. AFAD’ı ile yanındadır, Kızılay’ı ile yanındadır. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, aşağılayanlar bizim sevdamızın sırrına asla ermediler. CHP zihniyetinin temsilcileri sorunu, sıkıntıyı kendilerinde aramak yerine her seferinde insanımızı suçladılar. Milletle irtibatlarını güçlendirmek yerine ‘makarnacı’, ‘kömürcü’, ‘gerici’, ‘yobaz’, ‘takunyalı’, ‘bidon kafalı’ diyerek insanımızı tahkir ettiler.





İÇLERİNDEKİ KİBİR DÖKÜLDÜ

Çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950’den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. Bugün de aynısını yapıyorlar. Sandığı kabullenmek yerine insanlarımıza ‘cahil’ diyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde, ‘Milletin karnı Togg’muş’ diyorlar. ‘Oy yoksa hizmet yok’ diyenler kendileridir. Mahalle baskısıyla gençlerimizi yıldıran kendileridir. Sırf destek vermediler diye sanatçısından depremzedesine, herkese her türlü kötülüğü yapan kendileridir. Milletimiz bunları kaç defa sandığa gömerse gömsün, bu kibirli, kaba tavırlarından asla vazgeçmiyorlar. İstiyorlar ki kimi aday gösterirse millet gidip ‘tıpış tıpış’ oy versin. Yok öyle yağma! Milletin desteğini hak edeceksin. Hizmet edeceksin, bunun için insanlara umut ve güven aşılayacaksın. Bunların hiçbirini yapmadan sandıktan çıkmayı beklemek; ekmeden biçmeyi, üretmeden kazanmayı, emek vermeden sonuç almayı beklemek gibidir.”

Haberin Devamı

TEK BİR FİRE İSTEMİYORUZ

Erdoğan ve liderler Adıyaman’ın ardından Kahramanmaraş’a geçti. Burada da vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Vatandaşımızın ikinci turda tek fire dahi vermesini istemiyoruz. İlk turda diğer adaylara oy veren kardeşlerimizin ülkenin, milletin aydınlık geleceği için bu defa bize destek vermesini bekliyoruz. CHP Lideri’nin aylardır oynadığı oyunun artık bittiğini gören vatandaşlarımızın tercihlerini gözden geçireceklerini umuyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ 650 BİN YENİ KONUT

İlk günlerde bazı eksikler olsa da hamdolsun bunları da hızla gidererek Adıyaman’ın yaralarını sarmaya, şehrimizi yeniden ayağa kaldırmaya başladık. Giden canlarımızı geri getiremesek de diğer tüm kayıpları telefi etmekte kararlıyız. Yıkılanın yerine daha iyisini, dayanaklısını yapacak, evi ve düzeni bozulan kardeşlerimizi yuvalarına mutlaka kavuşturacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirene kadar durmadan, dinlenmeden gece gündüz çalışacağız. Hedefimiz 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut inşa ederek deprem bölgesini eskisinden daha sağlam, planlı ve güzel bir hale getirmektedir.

Haberin Devamı

EKİM-KASIMDA TESLİM

Bölgenin dört bir tarafından temeller atıldı, inşaatlar yükselmeye başladı. Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da yeni yuvasına kavuşturana kadar aralıksız çalışacağız. Amacımız ekim-kasım gibi kalıcı KONUT teslimine başlamaktır. Aynı şekilde köy evlerinin inşası da hızla sürüyor. Hatta bayramda ilk köy evlerinin teslimini yaptık. Deprem bölgesinde 905 bini aşkın çadır ve 112 bini aşkın konteyner kurduk. Bu geçici barınma merkezleri yanında 13 bine yakın işyerimizi de faaliyete geçirdik. Böylece şehirlerimizdeki barınma sorununa çözüm üretirken, ticari hayatın yeniden canlanmasını temin ettik.

28 MAYIS İYİ BİR FIRSATTIR

Haberin Devamı

Seçim öncesinde taktığı demokrat maskesi 14 Mayıs’ta düşünce, altından tek parti CHP’sinin karanlık ve çirkin yüzü çıktı. Adıyaman bu yüzü çok iyi tanır. Helalleşme, kucaklaşma, barış ve özgürlük söylemleri yerini sadece bir günde faşizmin en pespaye haline bıraktı. Demokrat diye yere göğe sığdıramadıkları Genel Başkanları’nın gerçek bir diktatör heveslisi olduğu anlaşıldı. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın, hangi kılığa bürünürse bürünsün, hangi maskeyi takarsa taksın bölücü örgütle, FETÖ’yle, tefecilerle, küresel lobilerle, LGBT’lilerle, emperyalistlerle beraber yol yürüdüğünü gizleyemiyor. Tüm Türkiye’ye sesleniyorum, 28 Mayıs iyi bir fırsattır. 28 Mayıs’ta sandıklara çok sıkı sahip çıkmamız gerekir. 28 Mayıs’ta Adıyaman’dan farklı bir ses bekliyoruz.