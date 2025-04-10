Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul ediyor

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Gelen son dakika bilgisine göre; Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti heyetini kabulü başladı. Heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer alıyor.

EFKAN ALA VE MİT BAŞKANI KALIN DA GÖRÜŞMEDE

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

BEŞTEPE ÖNCESİ GAZETECİLERE KONUŞTULAR

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi Meclis'te açıklamalarda bulundu. Önder, "Biz bugüne kadar süreci irade ve kararlılıkla getirdik. Gayet korunaklı davrandık. Herkese minnettarız bütün ülkemize minnettarız." ifadelerini kullandı.

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DEM Parti heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin açıklamada DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız" ifadelerine yer verirken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz"

'YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPABİLİRİZ'

Buldan ise, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bizimle görüşme yapacak. Hepimize Türkiye'ye hayırlı olsun. İmralı heyeti olarak 2 kişi buraya geldik. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz." şeklinde konuştu.



GÖRÜŞMEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulden ilk kareler paylaşıldı. İşte Anadolu Ajansı tarafından servis edilen o kareler:

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CNN TÜRK Muhabiri Ece Altuğ, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili süreci anlatırken gerçekleşen görüşme ve yapılan çağrılarla ilgili şun bilgileri verdi:

Öncesine dönecek olursak DEM Parti heyeti Meclis'ten yola çıktı ilk mesajlarını da orada verdi aslında ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da sürece ilişkin bilgilendireceklerini ifade ettiler. Ve 13.30'da planlanmıştı görüşme artık yarım saat geride kaldı diyebiliriz tam zamanında planlandığı gibi başladı görüşme.



Tabi sürece şöyle bir hatırlayacak olursak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla aslında sürecin ilk olarak başladığını ifade edebiliriz. Sonrasında DEM Parti heyeti 3 kez İmralı'yı ziyaret etti ve 3. ziyaretin ardından da zaten terör örgütü PKK'ya kendini feshetme silah bırakma çağrısı geldi.



Bunun için de gözler aslında terör örgütünün toplayacağı kongrede, henüz kongre gerçekleşmiş değil o ne zaman toplanacak buna ilişkinde aslında tarih merak ediliyor, ki aslında buna yönelik gelen mesajlar da vardı. Bugün görüşmeye katılan isimlerden birisi AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala terör örgütünün bütün unsurlarıyla kendisini feshetmesi konusunda Nisan sonu önemli bir adım görmeyi beklediklerini söyledi. Yani Nisan ayının sonunu işaret etti Efkan Ala, "kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı" dedi.

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'DEVLET BAHÇELİ 4 MAYIS TARİHİNİ İŞARET ETMİŞTİ'

Tabi bir yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu noktada bir açıklaması vardı; o da kongre için 4 Mayıs tarihini işaret etmişti bir de teklif masaya getirmişti ve demişti ki "teklifimiz Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarını son noktaya koyması ve bu işin bitirmesidir" demişti.

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Siyasi parti turlarına da çıkmıştı DEM Parti heyeti ve bu kapsamda da yine AK Parti'nin meclis grubuyla da görüşmeler gerçekleşmişti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme olacak mı bu merak ediliyordu ki bir talep geldi DEM Parti heyetinden.

Ve Cumhurbaşkanı da dün AK Parti grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayı bugün işaret etti ve o görüşme beklenen görüşmede saat 13.30'da başladı ve şu dakikalarda da devam ediyor.