Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek

#Recep Tayyip Erdoğan#DEM Parti#Terörle Mücadele
Hande FIRAT
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2025 10:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.30'da Beştepe'de DEM Parti'nin İmralı heyetini kabul edecek.

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.30'da DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. 

Heyet ile yapılan görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaların konuşulması bekleniyor.

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.

