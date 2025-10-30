Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM heyetini kabul edecek

Haberin Devamı

Terörsüz Türkiye sürecinde kritik adımlar atılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.30'da DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Heyet ile yapılan görüşmede 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamaların konuşulması bekleniyor.

DEM Parti heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önce iki kez görüşmüştü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada ise İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın 30 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği bildirilmişti.