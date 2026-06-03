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Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti... Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Türkiye'ye geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Nijer#Abdurrahman Tchiani#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti... Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 16:58

İletişim Başkanı Burhanettin Duran "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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#Nijer#Abdurrahman Tchiani#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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