Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti... Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani, Türkiye'ye geliyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Nijer Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani 4 Haziran 2026 tarihinde ülkemize resmî ziyaret gerçekleştirecektir.

Görüşmelerde, Türkiye ile Nijer arasındaki ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir.

Ayrıca, güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."