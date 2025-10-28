×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti... Friedrich Merz, 29 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#Friedrich Merz#ALMANYA#Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti... Friedrich Merz, 29 Ekimde Türkiyeyi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 13:38

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Friedrich Merz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 29-30 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir.

30 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Türk-Alman ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacak olup, iki müttefik olarak Avrupa Birliği’ne üyelik sürecimiz ile küresel ve bölgesel güvenlik sınamaları dahil, muhtelif alanlarda iş birliğimizi güçlendirecek adımların değerlendirilmesi öngörülmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Friedrich Merz#ALMANYA#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!