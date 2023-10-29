Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Gözden Kaçmasın İyi ki varsın Cumhuriyet Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Atatürk’ün değeri en iyi şöyle anlaşılır Haberi görüntüle