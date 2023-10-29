Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz

Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 10:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan mesajında, 'Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:
Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.
Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.