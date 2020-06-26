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Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 26.06.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı.

Cuma namazını Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saati Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan ve yanındakilerin cami çıkışında maske taktığı görüldü. Erdoğan buradan Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cuma namazında Erdoğan'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

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