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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İbradı'da kıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İbradı#Antalya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İbradıda kıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 15:13

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak için uçakla geldiği Antalya'dan helikopterle İbradı ilçesine geçti.

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Beraberinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile İbradı'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını taş örmeli ahşap minareli Tarihi Sururi Vezir Paşa Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız çocuklarına oyuncak bebek, erkek çocuklarına oyuncak araba hediye etti. Vatandaşlarla selamlaşıp, sohbet eden Erdoğan, ardından İbradı Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti'li Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Erdoğan'a içerisinde acılı tarhana, kuru fasulye ve yöre üzümlerinden yapılan pestil bulunan sepet hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye ziyareti sonrası il kongresine katılmak üzere helikopterle Antalya'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İbradıda kıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İbradı#Antalya

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