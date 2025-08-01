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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Hz. Ali Camisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisinde kıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 14:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı milletvekilleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi​​​​​​​ kabul etmek üzere Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cuma Namazı#Hz. Ali Camisi

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