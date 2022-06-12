Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çözüm sürecini bitireni sorun

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi:

İSTİSMARLA İŞİMİZ OLMAZ

“Yıllarca Vanlıların tertemiz duygularını istismar edenlerin bu şehre en küçük faydalarının dokunmadığını en iyi siz biliyorsunuz. Van’ı susuz bıraktılar mı? Suyunu kestiler, su sorununu Van Büyükşehir Belediyesi’nin çözmesi gerekirdi ama yapmadılar. Erdoğan su sorununu çözdü mü? Benim Kürt kardeşlerimi kimsenin susuz bırakmaya hakkı yok diyordum ve su sorununu biz Türk-Kürt ayırt etmeksizin çözdük. Şu anda böyle bir sorun var mı? Ve olmayacak. Bizim kuru lafla, istismarla, yalanla, iftira ile işimiz olmaz. Biz hep somut rakamla, icraatla konuşuruz. Van’a son 20 yılda 38 milyar liralık yatırım yaptık.

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VAN DEPREMİNDE BURADAYDIM

Van depreminin gecesinde Erdoğan buradaydı. HADEP neredeydi, ben Kürt’üm diyenler neredeydi. Benim için Kürt ve Türk kardeşlerim arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Ayrım yapamayız. Dün yapmadık. Bugün yapmıyoruz, yarın da yapmayacağız. Kuran’da ne diyor, ‘Biz sizi kavimlere ayırdık, birbirinizle iyi anlaşasınız’ diye. Kürtmüş, Türkmüş, Çerkesmiş, Arapmış, asla böyle bir ayrım yok. Tüm inananlarla kardeşiz. Van Gölümüz adaları, koyları, sahilleri mavi ve turkuaz rengiyle bütün dünyayı kendisine hayran bırakıyor. Biz zaten Van Gölü demiyoruz, Van Denizi. Bu güzelliği Van Denizi’ni koruyarak, daha da geliştirmek için çok kapsamlı projeyi hayata geçiriyoruz. Program kapsamında atık su arıtma tesislerini iyileştirip, yenilerini yapıyoruz. Merkezi biyolojik atık su arıtma tesisini hizmete aldık. Van Gölü dip tarama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Kirlilik kaynaklarından biri olan göl kıyısındaki ahırların tamamını yıktık, sahil bandında olmayan ancak Van Gölü’nü kirleten ahırları da yıkıyoruz. Biz size âşığız. Neşet Ertaş ne diyor, ‘Aşkınan koşan yorulmaz’ diyor. Biz de aşkınan koşuyor ve yorulmuyoruz. Sizin için biz Ferhat olduk Ferhat, siz de Şirin. Ferhat dağları deler mi? Niye, aşk dağları deldirir. Yatırımlar arasında terörle mücadeleyi kolaylaştıracak güvenlik yolları var. 2023’ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizle sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Gayemiz ışık doğudan yükselir anlayışıyla sizlerle aramızdaki kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmektir.

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KARDEŞLİK TÜRKÜLERİ SÖYLEDİK

Hepimiz için daha adil, hakkaniyetli, güvenli, huzurlu, müreffeh bir ülkeye sahip olmak istiyor, bu uğurda mücadelemizi sürdürüyoruz. Birileri bölücülük naraları atarken biz kardeşlik türkülerini bunun için söyledik. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken, biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır Anneleri’nin yanında olduk? Diyarbakır Anneleri Kürt değil miydi?”

YAKALARINA YAPIŞIN

“Ağızlarını her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve ‘Yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi’ diye sorun. Yine bunlara ‘İnsanlara sokaklara dökülme çağrısı yapıp masumların kanını dökerek, ülkeyi karıştırmayı kim istedi’ diye sorun.



Bakalım ne cevap verecekler. Biz ne yaptıysak sizinle birlikte yaptık, sizin için yaptık. Ürkmek, korkmak bizim kitabımızda bu yok. 2023’te sandıkları patlatarak geleceğiz.”



‘HESABINI SORACAĞIZ’

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“Batılı, o demokrasiden bahsedenler bir kere gelip de Diyarbakır Anneleri’ni ziyaret ettiler mi? Etmediler, niye? Onların derdi başka ama bizim derdimiz bambaşka. 13-14 yaşındaki, Diyarbakır Anneleri’nin yavrularını Kandil’e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Biz eğitimiyle, sağlığıyla, istihdamıyla onlara iyi bir gelecek kurmanın çabası içindeyiz. Birileri size bırakınız hakkı, hukuku, refahı ve yaşamayı bile çok görürken biz ne dedik, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.’ Yeri geldiğinde kendi gövdemizi namlulara siper ettik."