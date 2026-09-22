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Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 zirvesinde iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#COP31 Zirvesi#Antalya Zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 zirvesinde iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2026 19:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gelişmekte olan ülkeler ve pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken, maalesef ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmakta ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Hepimiz yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız; çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken, maalesef ihtiyaç duydukları finansmana ulaşmakta ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avusturalya ile geliştirdiğimiz ortaklık ile COP31'i, finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerinin somut adımlara dönüştüğü, COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#COP31 Zirvesi#Antalya Zirvesi

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