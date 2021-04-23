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DHA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Huber Köşkü’nde çocukları iftarda ağırladı. Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara ikramlarda bulunurken, Emine Erdoğan ise çocuklara pamuk şeker ve elma şekeri verdi.

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