Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla buluştu: Bomba sesleri değil kahkaha çınlamalı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’da, ‘23 Nisan TRT Çocuk Şenliği’ne katıldı. Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Salgın sebebiyle ara verdiğimiz misafir çocuklarımızı ağırlama programlarına önümüzdeki yıl tekrar başlayacağız. Güneyimizde on binlerce çocuğun hayatını yitirdiği, yüz binlerce çocuğun yetim-öksüz kaldığı, bir trajedi hâlâ sürüyor. Kuzeyimizde ikinci ayını bitiren savaşın da acı neticeler doğurarak devam etmesini endişeyle takip ediyorum. Savaşları bitirmek, krizleri sona erdirmek, güvenlik ve huzur iklimini genişletmek için gösterdiğimiz gayretlerin motivasyon kaynağı çocuklardır. Çocukların kulakları bomba sesleriyle değil burada olduğu gibi akranlarının neşeli sesleriyle çınlamalıdır. Çocukların yürekleri tedirginliklerle değil sevgiyle, umutla çarpmalıdır.”

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YIKILMAZ TECELLİGAH

Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında ise özetle şunları söyledi: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 102. yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Şan ve şerefle bir asrı geride bırakan TBMM, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla milli egemenliğimizin yıkılmaz tecelligahı olmaya devam edecektir. TBMM’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal’i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis’teki milletvekillerini, istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz bütün kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın ve dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi iftarlarını ise Maltepe Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde çocuklarla yaptı.

ŞARKILI-ŞİİRLİ KUTLAMA

Erdoğan çocuklara, “Bir şairimiz diyor ki, ‘Dünyayı verelim çocuklara. Hiç değilse bir günlüğüne. Allı pullu bir balon gibi verelim. Oynasınlar, oynasınlar türküler söyleyerek, yıldızların arasında’” diye seslendi. TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu’nun seslendirdiği “23 Nisan Kutlu Olsun” şarkısına da eşi Emine Erdoğan’la birlikte eşlik etti.

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TAYYİP DEDE’YLE DERİN MUHABBET





Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla sık sık sohbet etti ve her fırsatta poz verdi. Emine Erdoğan da çocuklarla tek tek ilgilendi.

Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki çocukları kabul etti. Koltuğunu çocuklara devretti.