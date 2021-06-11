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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 11.06.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı

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