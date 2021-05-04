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DHA
Haber Giriş: 04.05.2021 - 21:42 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi bir vatandaşın evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen ve ailesinin iftarda konuğu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile beraber, Ankara’nın Ayaş ilçesinde yaşayan bir ailenin konuğu oldu. Çiftçi Bekir Dikmen’in evine gelen Erdoğan, aile üyeleriyle muhabbet edip, çocuklara hediye verdi. Erdoğan, daha sonra Dikmen’in evinde kurulan sofrada iftar yaptı.

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