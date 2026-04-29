Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'ye nefes harcamak israf

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin huzurunda Türkiye Yüzyılı için gecesini gündüzüne katan dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyorum.

Maruz kaldıkları onca barbarlığa ve soykırıma rağmen topraklarına sahip çıkan Filistin'in yiğit evlatlarını bugün bir kez daha hürmetle selamlıyor, dualarımızla desteklerimizle daima yanlarında olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.

Kelimelerin tarif etmekte zorlandığı şu muhabbet için her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyorum. Allah, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin. Rabbim bizleri ümmete, millete ve insanlığa hizmet yolundan ayırmasın.

Bugün tarihimizin iftihar vesilelerinden biri olan Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kût'ül-Amâre Zaferi tarihimize şanla şerefle yazılmış bir kahramanlık destanı olarak millî hafızamızda yerini almıştır. Bu zaferin bir başka yönü belli kesimler tarafından şimdilerde tekrar köpürtülen Araplar bizi sırtımızdan hançerledi yalanını deşifre etmekte. Arap halkı kuşatmaya destek olmuş ve bu uğurda şehit olmuşlardır. Arapların yanı sıra Kürt aşiretleri de Osmanlı ordusu yanında savaşmışlardır. Arap aşiretleri içinde Şii olanlar da bu bulunuyordu. Altını çizdiğimiz Türk Kürt Arap ittifakının ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmakta. Çanakkale bizim kardeşliğimizin vücut bulduğu yer olmuştur. Aynı hakikat Kût'ül-Amâre için de geçerli olmuştur.

"MAZİMİZ GİBİ İSTİKBALİMİZ DE MÜŞTEREKTİR"

Coğrafyamızı kana bulamak isteyenler karşısında birbirimize kenetlenmeliyiz. Kökenlerimiz, mezheplerimiz farklı olabilir, hayat tarzlarımız, düşünce dünyamız, siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama bunlar bizleri ayrıştıran değil beşeri birliğimizi sağlayan müstesna değerlerdir. Farklılıkları bir kenara bırakıp vahdeti kuşatmak zorundayız. Sınırlarımızın ötesinde de kardeşliğin dili ile konuşmak, barış mesajlarını güçlü şekilde vermek durumundayız. Biz bunun mücadelesini yürütüyoruz. Türkiye'nin Türk, Arap, Kürt ayrımı yapmaksızın bölgedeki halklarla buluşması, yeni paradigma oluşturması takdir edilecek, desteklenecek politikadır. Mazimiz gibi istikbalimiz de müşterektir. Bölgemizde yeni ameliyatlar yapmak isteyenlerin oyunlarına gelmek tarihimize ve istikbalimize yapılacak bir ihanet olacaktır. Kimse böyle bir vebali taşıyamaz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa bin yıldır aynı topraklarda yaşadığımız kardeşlerimiz ile aramıza kimse giremez, barış içinde geleceği kucaklamak varken bize kimse düşman olamaz. Bizim Çanakkale'de, Kutül Amare'de ve nice İslam beldesinde şehitlerimizin kanı ile yoğrulmuş kardeşliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Bunu için kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere eyvallah demeyeceğiz. Nifak sokmak isteyenlere biz zafer marşlarımızı kardeşlik türküleri ile coşku ile söylemeye devam edeceğiz.

EVLERİ 2027 MART AYINDA TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ

Aziz yol ve dava arkadaşlarım, partimizin kuruluşunun 25. yıl dönümüne yaklaşırken ilk günkü aşkla milletimize hizmet ediyoruz. Yunus Emre'nin söylediği gibi vatandaşımızın gönlüne girmek için canla başla çalışıyoruz. Bir tek saniyemizi dahi boşa harcamamak için yoğun mücadelenin içindeyiz. Cumartesi günü bu minvalde bir adım daha adım attık. 500 bin konut kazandıracak 100 yılın konut projesini paylaştık ve halkımız projemize yoğun ilgi gösterdi. 500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik. 10 binlerce ailemizi ev sahibi yapacak sürecin ilk aşaması tamamlandı. Şimdi hedefimiz evleri hak sahiplerine teslim etmek. Çok hızlı şekilde sahada inşa sürecine başlayacağız. 2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz.

İLK KEZ İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRİYORUZ

7.300 ila 11 bin lira arası taksit ile insanlarımızı yuva sahibi yapacağız. İlk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz. Vatandaşımız TOKİ'den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkmayanlar da üzülmesin, biz sadece TOKİ vasıtası ile 1 milyon 460 bin konut üretmiş bir iktidarız. Projelermize yenileri eklenecek. Biz 6 Şubat'ın izlerini 3 yıl gibi kısa sürede büyük oranda sildik.

Biz bu ülkeye bu millete sevdalıyız. Bizim ülkeyi kutuplaştıran polemiklerle işimiz olmaz. Sahte ve sanal tartışmalarla işimiz olmaz. Hiçbirinde yokuz, olmadık olmayacağız. Bizi arayan açılışta, şantiyede, devasa eserlerin temelini atarken, bitmiş projeleri açarken bulur. Bizi arayan milletimizin gönül sarayının baş köşesinde bulur. Bizi arayan bu milletin derdi ile dertlenirken bulur.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2026

"ALIŞIK OLDUĞUNUZ ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK"

Hafta somnu İstanbul'da 100 bin konut kurasını çekerken CHP başkanı belediye başkanları ile toplantıdaydı ve toplantı sonrasında ipe sapa gelmez ithamlarda bulundu. Şahsımızı ve partimizi hedef aldı. Ana muhalefet partisine yakışmayan üsluba milletimiz muhatap oldu. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler basın mensuplarında aslan postuna bürünüyor. Yıllarca basın özgürlüğünden farklı seslere, görüşlere saygılı olmaktan bahsettiler, daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin özgürlükten anlayışınız. Kendini dev aynasında görenlere şunu söylemek isterim, beyler; cilminiz kadar yer yakarsınız. Bu ülkede tehditle, şantajla kimseyi sindiremezsiniz. Alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok. Gazetelerin CHP'nin basın bülteni gibi çıktığı günler artık geride kaldı. Ekranların CHP ideolojisine tahsis edildiği, aykırı sesleri susturduğunuz günler geride kaldı. Basının sizi eleştirmesine, yolsuzluk iddialarını haberleştirmesine alışacaksınız. Yankı odalarınız dışındaki farklı sesleri duymaya alışacaksınız. Beytülmale el uzattıysanız adalete hesap vermeye alışacaksınız. Türkiye artık çoksesliliğe kavuşmuştur ve artık bundan geri dönülmeyecek. İddiaları üzerine gitmek değil basını susturmak geliyor akıllarına. Yolsuzluklardan arınalım, gazinin partisini çıkar şebekelerinin oyuncağı olmaktan kurtaralım gibi ne düşünceleri ne de niyetleri var. Bunca kepazelikten sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmanız sizin üstünlüğünüzden değil yüzsüzlüğünüzden kaynaklanıyor. İnsan bir özeleştiri yapar, başkalarını suçlamaktan önce kendini hesaba çeker. Bunları yapmayıp bir de üstüne basını tehdit edeceksin. Cenabı Allah bu ülkeyi bu milleti CHP'nin eline düşürmesin. Bizim bunların Bizans oyunlarına ayıracak vaktimiz yok. CHP'ye nefes harcamak israf. Biz tamamen işimize odaklanmış durumdayız. Bir taraftan 500 bin konut kurası çekiyor ve ülkemizi küresel cazibe haline getirecek adımlar atıyoruz. Hedefimiz istikrar adası vasfını tescilleyen ülkemizi üretim, lojistik ve yatırım alanlarında küresel merkeze dönüştürmek ve Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktır.

"BİRÇOK KRİTİK SÜREÇLERİ SUHULETLE TAMAMLADIK"

Terör sorununu çözdüğümüzde Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da tamamlanacaktır. Süreçte 18. ayı geride bıraktık ve birçok kritik süreçleri suhuletle tamamladık. Siyasi partilerimizin desteğiyle bu kavşağı kazasız belasız geçelim arzusundayız. Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir, süreç olması gerektiği gibi ilerlemektedir. Biz bu yola ittifak olarak Türkiye önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık. Sivil siyaseti daha da güçlendirmek için çıktı. Biz bu yola Türkiye'nin aydınlık yarınları için çıktık. Ödediğimiz bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk.

Bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde sürece katkı verenler tarihe adını kaydettirecektir. Süreci zorlaştıran, yokuşa süren tahrik eden her türlü girişim de tarih karşısında sorumlu olacaktır. Cumhur İttifakı olarak bu ülkenin bagajlarından kurtulması için kucaklayıcı, yapıcı anlayış ile hareket etmeyi sürdüreceğiz. Görüyorsunuz, halkımız bizden hizmet, eser, proje ve dertlerine derman olacak reçete bekliyor. Milletimiz bizi buraya kendisini temsil etmek için gönderdi ise bu kutsal görevi bahane aramadan, muhalefetin tuzaklarına düşmeden layıkıyla icra etmek zorundayız. Ana muhalefetin Meclis'i tıkamasına yasama faaliyetlerini engellemesine müsaade edemeyiz. Hangi partiye gönül vermiş olursa olsun 86 milyona hizmet için varız.