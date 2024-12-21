Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Zeybek türküleriyle gönlümüzü coşturan Muğla, tabiatıyla, insanıyla güzellikte paha biçilemeyen Muğla, bugün bir kez daha hürmetle selamlıyorum.

Konuşmamın hemen başında Erzurum Palandöken Dağı'nda antrenman yaparken çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Judo Genç Milli Takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Emre evladımızın kederli ailesine Rabbimden sabrı cemil niyaz ediyorum.

Davamıza emek vermiş olup da bugün aramızda olmayan kardeşlerime Rabbimden rahmet diliyorum.

Kongremizin Muğla'mıza, demokrasimize, partimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

AK Parti'nin kuruluşundan beri bizi yalnız bırakmadınız. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum.

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Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anı kesintisiz bir mücadeleyle geçmiştir. Nice medeniyetlerin doğduğu, yükseldiği ve battığı bu toprakları vatanımız kılmak için çok fedakarlık yaptık, çok ter döktük, çok kan akıttık. Dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz kazanımları korumak için gerektiğinde canımızı ortaya koymaktan çekinmedik. Tüm bu süreç içerisinde sadece dışarıdan gelen saldırıları göğüslemekle kalmadık, aynı zamanda içerdeki gaflet, dalalet hatta ihanet odaklarıyla da uğraştık.

"EN BÜYÜK CANİLER, İNSANLARIN UMUDUNU ÖLDÜRENLERDİR"

Cumhuriyet döneminde kendi ülkesinin potansiyeline, kendi halkını değerlerine düşman mankurtların yol açtığı tahribatların bedelini ödedik. Bugün de sırf kendi çıkarları uğruna insanımızın özgüvenini kırmaya, onu küresel siyasi ve sosyal saldırılar karşısında savunmasız bırakmaya çalışanlar var.

Rus yazar Dostoyevski, 'Hiç insan öldürmediği halde; bir katilden daha cani insanlar gördüm, umudumuzu öldürenleri gördüm' diyor. Evet en büyük caniler insanların umudunu öldürenler ve buna teşebbüs edenlerdir. Yaşadığımız geçici sıkıntıları sanki dünya yıkılmış biz de altında kalmışız edasıyla anlatanların gayesi asla milletimizin derdiyle dertlenmek değildir.

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Yıllardır milletin enerjisini tüketenlerin bu ülkede dikili bir ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Yaptıkları hiçbir eser ve hizmet olmadığı halde kafaları karıştırmakta, kabadayılık taslamakta, kavga çıkarmakta maşallah pek mahirdirler.

Türkiye’nin AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetiyle demokrasi ve özgürlük reformlarıyla ülkemize nasıl çağ atlattığını kim inkar edebilir?

"CHP, MİLLİLİKTEN VE YERLİLİKTEN GİDEREK UZAKLAŞIYOR"

Mahalli idare düzeyinde yıllardır yönettikleri yerleri altyapısı ve üstyapısıyla nasıl geri bıraktıklarını buna karşılık imkanlarını nasıl yağmaladıklarını cümle alem biliyor. Üstelik son dönemde bu yağmaya bölücü terör örgütü ile irtibatını bir türlü kesmeyenleri de ortak ettiler. Kendi işlerindeki kavganın temelinde de işte bu rant kavgası var. Evet kimden bahsediyorum? CHP’den bahsediyorum. Gerçi bu partiden söz açılınca insanın aklına ister istemez hangi CHP diye bir soru geliyor.

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Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. CHP tek parti faşizminden beri milletle kavgalı bir partiydi. Ama son dönemde işi artık ülkemize yönelik küresel projelerin taşeronluğunu üstlenmeye kadar vardırdılar. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada giderek etkin bir güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. Her geçen gün dibe batmalarına rağmen maalesef bunlardan en küçük bir kendini düzeltme emaresi de göremiyoruz. CHP'nin tüm bünyesini saran bu gaflet haline her alanda şahit oluyoruz.

Mesela Türkiye güney sınırlarının güvenliği için sınır ötesi harekatlar yapıyor. Karşımıza kim çıkıyor; CHP. Türkiye Akdeniz’deki çıkarlarını korumak için Libya’da pozisyon alıyor. Karşımıza kim çıkıyor; CHP. Türkiye Rusya, Ukrayna savaşından Filistin’de yaşanan trajediye kadar bölgesindeki tüm çatışmalarda dünyanın takdirini kazanan tutumlar geliştiriyor. Karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Türk dünyasının siyasi, kültürel, sosyal, askeri, beşeri birliğini sağlayacak tarihi adımlar atıyor karşısına yine CHP çıkıyor. Türkiye Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar geniş bir alanda kazan kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor, karşısına yine CHP çıkıyor.

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Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor.

"ÖZEL'İN KIRDIĞI POTLARI ÜST ÜSTE KOYSAK BURADAN HALEP'E YOL OLUR"

Eski genel başkanları gerçeklerden kopmuş bir şekilde eline FETÖ'cülerin tutuşturduğu argümanlarla 13 yıl güya siyaset yaptı. Şimdiki genel başkanları da yalan yanlış bilgiler içeride ve dışarıda karşılığı olmayan vehimler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu. Ama artık komik bile değil. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ana muhalefet liderinin kendini bu durumlara düşürmesi Türk siyaseti adına utandırıcıdır.

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Ülkenin ihtiyacı olan her konuda vizyonu olan parti ve ittifak biziz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri en doğru şekilde okuyan parti ve ittifak biziz. Sözünü suya değil milletin gönül defterine yazan parti ve ittifak biziz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz.

Son 22 yılda 302 milyar lira tutarında yatırım yaptık Muğla'ya. Muğla'yı kalkındırmaya devam edeceğiz.