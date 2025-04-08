Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'CHP Genel Başkanı'na seslenmek istiyorum' diyerek açıkladı: Korkunun ecele faydası yok

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında davamıza hizmet eden AK Parti'mizin fedakar mensuplarına saygılarımı gönderiyorum.

Toplantımızın ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Öncelikle bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Rabbimden huzurla geçireceğimiz nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.

"ŞOV İÇİN DEĞİL, GÖNÜLE GİRMEK İÇİN ÇABALIYORUZ"

Belediyelerimiz, teşkilatımız Ramazan'da yine bizi mahcup etmedi. AK Parti yine yoğun bir kucaklaşma çabasında oldu. Sahur sofraları ile, iftar sofraları ile, yardım çalışmaları ile bu mübarek günlerin hakkını vermeye gayret ettik. Şov için değil bir gönüle daha girmek için gece gündüz koşturduk. Muhalefete geçen belediyelerde ramazan coşkusunun eksik olmaması için teşkilatımızın çaba harcadığını gördük.

Haberin Devamı

"ANTALYA'DAKİ FORUMDA GAZZE İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü Gazze'ye yönelik saldırılardır. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözü önünde Gazzeli masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Ambulanslara bile kurşun sıkan, savaş suçu işleyen haydutluğa şahit olduk. İmkanları zorlayarak mazlumlar için girişimlerde bulunduk. Liderlerle yaptığımız telefon görüşmelerde Gazze'deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya'daki diplomasi forumunda da Gazze'deki soykırımı görüşüp 'daha fazla neler yapabiliriz' sorusuna cevap arayacağız. Biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. Bugüne kadar Küresel Siyonist lobinin baskıları karşısında bugüne kadar nasıl diklenmeden dik durduysak bundan sonra da zalimlerin karşısında eğilmeyecek, bükülmeyecek, hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Yayılmacı heveslerin kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Kendi ülkemizde nasıl huzur istiyorsak Suriye'de Gazze'de de Lübnan'da da Libya'da da huzur istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin daima yanında olacağız.

Haberin Devamı

Şimdiye kadar mazlumların duası ile yol yürüdük. Bugün de burada dualarla yolumuza devam ediyoruz. Teşkilatlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Onlarla genel başkanları olarak gurur duyuyorum. Şehrinin, mahallesinin, köyünün derdi ile dertlenen her bir yol arkadaşımdan Allah razı olsun.

"BİZ BÜYÜKLÜK SERGİLEDİKÇE SEVİYEYİ DAHA DA DÜŞÜRDÜLER"

Ramazan boyunca bir taraftan iç dünyamızda bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan siyasi polemiklerden uzak durmaya hassasiyet gösterdik. Ana muhalefetin çiğ söylemlerine kulak asmadık. Küstahlıklarını ya sabır deyip duymazdan görmezden geldik. Bunu da Ramazan'ın manevi atmosferine hürmeten yaptık. Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdü. Biz sabrettikçe onlar hakaretin dozunu biraz daha artırdı. Bizim edebimizi, soğuk kanlı tutumumuzu zayıflık işareti olarak algıladılar.

Haberin Devamı

"CHP MARJİNAL BİR ÖRGÜT GİBİ HAREKET ETMEKTE"

Siyasette düşman yoktur, rakip vardır. Siyaset medeniyetin simgesidir, olgunlaşmanın göstergesidir. Kavga, gerilim, siyasetin değil barbarlığın ilkelliğin sembolüdür. Siyasette şiddete, yakıp yıkmaya özellikle de küfre yer yoktur, olamaz. Kim siyasette meşru yollar açıkken sokağı adres gösteriyorsa kendini inkar ediyordur. CHP'nin içinde bulunduğu durum budur. CHP marjinal bir örgüt gibi hareket etmekte. Türkiye son 3 haftada CHP'nin faşizan yüzünü bir kez daha gördü. Sokak hareketleri ile CHP Genel Başkanı'nın söylemleri topyekûn bir saldırıya evrildi. Linç listelerinde hedef gösterilen yerli milli işletmelere ana muhalefetin marjinal örgütler tarafından taciz ve tehdit edilmiştir.

Haberin Devamı

"ORTAYA ÇIKANLAR, ÇIKACAKLARIN HABERCİSİ"

CHP Genel Başkanı sorumlu davranmak, yargının görevini yapmasına yardımcı olmak yerine yolsuzluk soruşturmasını engelleme yoluna gitti. MASAK gibi devlet kurumlarına iftira atarak, yargı mensuplarına parmak sallayıp, İstanbul'a çöreklenen suç örgütlerinin üstünü örtmeye çalıştı. Yaşananlar milletin malına mülküne çöken yankesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir. CHP de büyük bir yolsuzluk olduğunun farkındadır. Kamuoyuna yansıyanın buzdağının görünen kısmı olduğunu onlar da çok iyi biliyor. İstanbul'un nasıl talan edildiğini, kimlerin bundan nemalandığını CHP yönetimi bal gibi biliyor. Suç örgütünün kimleri haraca, kimleri maaşa bağladığını CHP çok iyi biliyor. Paniklemelerinin arkasındaki esas sebep budur. Suç bastırmalarının nedeni budur. Bunun adı milletin aklıyla irfanıyla alay etmektir. CHP Genel Başkanına şunu söylemek istiyorum; korkunun paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın adaletin tecellisine engel olamazsınız. Beytülmala uzatılan o kirli elleri kırmak, Türk milleti adına yargının boynunun borcudur. İstanbul’u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir. Biz de anayasanın bize verdiği yetki ve sorumlulukları harfiyen yerine getireceğiz. Sırf yolsuzluklarını savunmak için kendi ülkesini batıya şikayet edenler, ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler tarih boyunca olduğu gibi yine hayal kırıklığına uğramıştır. Yardım istedikleri batıdan destek göremediklerini kendileri de kabul etti. Medet umdukları tüm odaklar onları yüz üstü bıraktı.

Haberin Devamı

"1940'LARIN CHP'Sİ NEYSE ŞİMDİKİ CHP'NİN AYNI"

Yıllar geçiyor ama CHP liderleri "Dayan yorgo ile yetiş yorgo" ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor. CHP Genel Başkanı'nın tutumu bu milletin mazisine yakışmayan küçültücü bir tutumdur. Bu CHP'li halkımıza da büyük bir haksızlıktır, hürmetsizliktir. Çünkü CHP başkanı ülkesini yabancılara şikayet ederek CHP seçmeninin başını da yere eğdirdi. Biz rakibimiz de olsa hiçbir parti başkanının böyle acziyet içinde olmasını istemeyiz. Tüm bu yaşananların CHP seçmeninin de içine sinmediğine inanıyorum. Milletine karşı kibirli, batı karşısında aciz olan böyle bir şahıs CHP'nin başında olduğu sürece biz başarılarımıza yenilerini ekleriz. CHP'nin ve genel başkanının bu savrulmalarından partimiz olarak rahatsız değiliz ama bizim üzüntümüz demokrasimiz içindir. Son 3 haftada şahit olduklarımız 1940'ların CHP'si neyse şimdiki CHP'nin aynı olduğunu bize hatırlattı. CHP'nin faşist zihniyetinde hiçbir değişikliğin olmadığını gördük. Bunlar hiç değişmedi, milli iradenin egemenliğini içlerine sindiremedi. Hiçbir zaman serbest seçimleri, demokrasiyi kabullenemedi, Bunlar hep oyun oynadı, takiye yaptı. Uyguladıkları faşizme bakın, ellerine biraz daha güç geçince neler yapacaklarını artık siz tahayyül edin. Tek parti döneminde büyüklerimizin nasıl bir zihniyetle mücadele ettiklerini 3 haftada bize tekrar hatırlattılar. Rabbim milletimizi bunların insafına bırakmasın.

"ÇİRKEFLEŞMELERİ SİZİ YANILTMASIN"

Buradan tüm teşkilatımıza özellikle de gençlerimize sesleniyorum. Muhalefetin çirkefleşmesi sizleri asla yanıltmasın. Hiç endişeniz olmasın yine kaybedecekler. yine bunlar avuçlarını yalayacaktır. Darbe ve cunta dönemleri hariç milletimiz bunlara iktidar yüzü göstermedi. Bunlara itimat etmedi, yalanlarına iki yüzlü tavırlarına asla kanmadı. İki yüzlü siyaseti karşısında Anadolu irfanı her zaman galip geldi. Milletimiz bundan sonra da meydanı CHP faşizmine terk etmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi AK Parti teşkilatı yine sağduyulu olup aklı selim hareket edecektir.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ SOKAKLARI GÜVENLİ HALE GETİRMELİ"

Biz husumetin, öfkenin diliyle değil 23 yıldır olduğu gibi yine gönül dili ile konuşacağız. Bilhassa İstikbalimizin teminatı olan gençlerimize sahip çıkacağız. Kadromuzun Türkiye'ye kazandıracağı daha çok eser, hizmet var. Nice badirelerle karşılaştık, nice zorluklarla karşılaştık nice kumpaslara uğradık ama 23 yıl boyunca bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmadık bundan sonra da yaşatmayacağız. Ülke ve milletin meselelerini çözerek bugünlere geldik. Bundan sonra da sorunların üzerine özgüvenle gideceğiz. Sizler de Terörsüz Türkiye için 85 milyon olarak kardeşliğimizi güçlendirecek hususlara odaklanmanızı istiyorum. Sokak hayvanları konusunda belediye başkanlarımızdan sokaklarımızı güvenli hale getirmelerini beklediğimi hatırlatmak istiyorum AK Parti'nin yönettiği belediyeler çocuklarının kendini en güvende hissettiği şehirler olmalıdır. Çeteleşmiş lobilerin ortalığı velveleye vermelerine aldanmayacağız. Kanunları kullanarak daha fazla can yanmadan, daha fazla anne babanın yüreğine evlat acısı düşmeden bu sorunu inşallah bir hal yoluna koyacağız. Tarım ve ilgili bakanlıklarımıza gerekli talimatı verdik. Kanun uygulanıp uygulanmadığını denetleyip gerekli cezayı müeyyidelerde bulunacaklardır. Direnç gösteren muhalefet milletin feryadına kulak verip kanunu tıpış tıpış uygulayacaktır. Milletle inatlaşmanın sonu yine hüsran olacaktır.