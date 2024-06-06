Cumhurbaşkanı Erdoğan – CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi 11 Haziran’da

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i önümüzdeki hafta salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurdu.

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.