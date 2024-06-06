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Cumhurbaşkanı Erdoğan – CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi 11 Haziran’da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CHP#AK PARTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan – CHP Genel Başkanı Özel görüşmesi 11 Haziran’da
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 13:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesinin tarihi belli oldu. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 11 Haziran’da saat 16:00’da görüşeceklerini belirtti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i önümüzdeki hafta salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurdu.

Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#CHP#AK PARTİ

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