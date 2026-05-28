Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Tebbun ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2026 20:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-Cezayir ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki işbirliğinin başta ticaret, enerji ve savunma sanayisi olmak üzere, tüm alanlarda daha ileri taşınması için çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması için gayretleri artırarak sürdüreceğini belirten Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un ve kardeş Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

