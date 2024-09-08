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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#Abdülmecid Tebbun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 21:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

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İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun’u Cezayir’deki cumhurbaşkanı seçimlerindeki başarısı ve daha yüksek bir oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, seçim sonuçlarının Cezayir halkının son 5 yılda atılan adımlara verdiği desteğin göstergesi olduğunu, Cezayir’in istikrar ve refahının yeni dönemde daha da güçleneceğini, Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına yakışır biçimde her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’u Türkiye’ye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyesi olarak Filistin davası için gösterdiği gayreti Türkiye’nin takdir ettiğini ve desteklediğini, İsrail zulmü altındaki mazlum Filistin halkına yönelik saldırıların sona ermesi için iki ülkenin gayretlerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#Abdülmecid Tebbun

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