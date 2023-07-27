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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya, Cezayir ve İran büyükelçilerini kabul etti

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#Amar Belani
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 19:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Büyükelçisi Katsumata, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani ve İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cezayir Büyükelçisi Amar Belani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Belani’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Öte yandan  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Habibollahzadeh'in eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

JAPONYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ GÜVEN MEKTUBUNU SUNDU

İletişim Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Büyükelçi Katsumata Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a güven mektubunu sundu" ifadelerini kullandı. 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Cezayir#Amar Belani

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