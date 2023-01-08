Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'na eşlik etti

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı’nca Sarıyer’deki Volkswagen Arena’da ÜniAKFest (Üniversiteli AK Gençlik Festivali) düzenlendi. Öğle saatlerinde başlayan festivalde, gençler, sanatçılar eşliğinde eğlendi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Gençlerle burada bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünde de onların arasında oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu ve oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sahneye çıktığı sırada Sinan Akçıl da sahneye gelerek, ‘şarttır’ şarkısını seslendirdi. Salonda gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, pankartları da okudu.

"İSTİKLAL MARŞI’NDA TARİF EDİLEN GENÇLİK"

Sizinle gururlanmamak mümkün mü? diyerek gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğ ey Güneş üstümüze, dök ışıklarını dağılsın bulutlar. Mazlumlar söylesin şarkılarını, başlasın Türkiye Yüzyılı. Yarın değil, hemen şimdi. Gençler, gözümüzün nuru gençler. Geleceğimizin teminatı gençler, salonumuzda bulunan sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında gönlü bizimle olan tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye Yüzyılı’nı emanet edeceğimiz bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençlerdir. Çünkü üstümüze dökülen güneşiyle bulutları dağıtacak bu gençlik, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştaki bu gençlik uyuyan destanı uyandıracak gençliktir. Üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençliktir. Çünkü karşımdaki gençlik İstiklal Marşımızda tarif edilen gençliktir. Bu gençlik milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Bu gençlik, kendisine, zincir vurmaya kalkan çılgınları kükremiş sel gibi aşıp geçen ve geçecek olan gençliktir. Bu gençlik kalbindeki iman, yüreğindeki cesaret, bileğindeki güç ve Allah vergisi zekasıyla enginlere sığmayan gençliktir." dedi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CENGİZ KURTOĞLU'NA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, sahneye sürpriz isim olarak Cengiz Kurtoğlu, ‘duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi.