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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çengelköy#Vahdettin Köşkü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköyde vatandaşlarla sohbet etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 19:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'deki bir çorbacıda vatandaşlarla sohbet etti.

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Gün içerisinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geldiği sırada aracını durduran Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip, çocuklara oyuncak hediye etti.

Erdoğan, bir süre kaldığı Vahdettin Köşkü'nden ayrıldıktan sonra Çengelköy'deki bir çorbacıya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Çengelköy#Vahdettin Köşkü

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