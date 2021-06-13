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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.06.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 34'üncü yılında mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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