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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Çerkez, Eren Ali Bingöl ve Sacit Terzi'yi kabul etti

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Orhan Çerkez#Çekmeköy
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Çerkez, Eren Ali Bingöl ve Sacit Terziyi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2026 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'yi İstanbul'da, Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

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Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi 1 Ağustos 2026'de AK Parti'ye katılmış ve rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE KABUL

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'yi İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Orhan Çerkez'i kabulünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Çerkez, Eren Ali Bingöl ve Sacit Terziyi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'yi kabulünde ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı-Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Çerkez, Eren Ali Bingöl ve Sacit Terziyi kabul etti

ERDOĞAN, EREN ALİ BİNGÖL'Ü KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü de Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'de yer aldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Çerkez, Eren Ali Bingöl ve Sacit Terziyi kabul etti

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